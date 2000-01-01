Туркин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Туркина Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Туркина Праскева Козьмина
Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Туркина Праскева Козьмина
Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Климушева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Туркина Праскева Козьмина
Деревня Лыатинская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно