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Туркин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Туркин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Туркина Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Туркина Праскева Козьмина

Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1842

Сын: Туркин Максим Иванович

Мать ребёнка: Туркина Праскева Козьмина

Деревня Лыатинская
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Климушева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Туркина Праскева Козьмина

Деревня Лыатинская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина Праскева Козьмина

Смерть
Неизвестно
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