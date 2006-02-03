Кириенко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2006

Отец: Кириенко Иван Николаевич

Мать: Пономарева Мария Ивановна

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