Лунев Афанасий Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунев Афанасий Антипов

Лунев Афанасий Антипов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

1683 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Лунев Антип Климентьев

Мать: Лунева Харитина Лукина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1779
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close