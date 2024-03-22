Лунев Афанасий Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Лунев Антип Климентьев
Мать: Лунева Харитина Лукина
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779