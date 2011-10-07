Садыков Гарифулла Садык улы
Место рождения
Дата рождения07.10.2011
Дата смерти02.10.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1934
Дочь: Садыкова Альфия Гарифулла кызы
Мать ребёнка: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Садыкова Наиля Гарифулла кызы
Мать ребёнка: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы
Рождение ребёнка
1938
Сын: Садыков Фоат Гарифулла улы
Мать ребёнка: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы
Рождение
07.10.2011
Бракосочетание
Неизвестно
Кзыл-Ялан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.10.1942