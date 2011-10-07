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Садыков Гарифулла Садык улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.10.2011

Дата смерти

02.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1934

Дочь: Садыкова Альфия Гарифулла кызы

Мать ребёнка: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Садыкова Наиля Гарифулла кызы

Мать ребёнка: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1938

Сын: Садыков Фоат Гарифулла улы

Мать ребёнка: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
07.10.2011

Отец: Ситдиков Мухамматсадык Ситдик улы

Мать: Хасанова Сарбижамал Хасан кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфутдинова Зайтуна Гайфутдин кызы

Кзыл-Ялан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.10.1942
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