(Анисья) Онисья / Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анисья) Онисья / Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1871 г.р.
1874 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бобылев Никанор

Отец ребёнка: Бобылев Иван

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бобылев Иван

Отец ребёнка: Бобылев Иван

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Иван

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Иван

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Иван

Смерть
Неизвестно
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