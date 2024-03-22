Нехоткина (Нехоткина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехоткина (Нехоткина) Анна Павловна

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.02.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906 ст.

Отец: Нехоткин Павел Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Скрыто настройками приватности
Крещение
02.02.1906 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1906 год», в ч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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