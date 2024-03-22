Нехоткина (Нехоткина) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения01.02.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906 ст.
Отец: Нехоткин Павел Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Крещение
02.02.1906 ст.
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1906 год», в ч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно