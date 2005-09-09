Федоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1925
Дата смерти09.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1925
Отец: Федоров Мартиниан Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Янина Якубовна
Резекне, Rēzekne
Смерть
09.09.2005