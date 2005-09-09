Федоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1925

Дата смерти

09.09.2005

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1925

Отец: Федоров Мартиниан Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Янина Якубовна

Резекне, Rēzekne
Смерть
09.09.2005
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