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Фома Семенов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.06.1874 ст.

Дата смерти

06.07.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1874 ст.

Отец: Семен Антипов

Мать: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
06.06.1874 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
06.07.1874 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
08.07.1874 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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