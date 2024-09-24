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Бацман Федор Павлов

Место рождения

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Бацман Павел Иванов

Мать: Бацман Матрена Никитина

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бацман Антон Федоров

Мать ребёнка: Бацман (Зайченкова) Ефросинья Васильева

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
31.05.1857 ст.

Жена: Бацман (Зайченкова) Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
08.08.1859 ст.

Сын: Бацман Мирон Федорович

Мать ребёнка: Бацман (Зайченкова) Ефросинья Васильева

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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