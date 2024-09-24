Бацман Федор Павлов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Бацман Павел Иванов
Мать: Бацман Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бацман Антон Федоров
Мать ребёнка: Бацман (Зайченкова) Ефросинья Васильева
Бракосочетание
31.05.1857 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1859 ст.
Мать ребёнка: Бацман (Зайченкова) Ефросинья Васильева
Смерть
Неизвестно