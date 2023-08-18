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Широков Сергей Тимофеев

Место рождения

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1740

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Широков Тимофей Фефилов

Мать: не указана

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Широков Афанасий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Широков Михаил Сергеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1740
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