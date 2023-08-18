Широков Сергей Тимофеев
Место рождениядер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Широков Тимофей Фефилов
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1740