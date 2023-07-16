Цурков Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1937
Дата смерти16.07.2023
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937
Отец: Цурков Иван Игнатьевич
Мать: Цуркова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1963
Мать ребёнка: Цуркова Эмма Владимировна
Рождение ребёнка
16.08.1967
Дочь: Бондарева Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Цуркова Эмма Владимировна
Рождение ребёнка
21.04.1975
Мать ребёнка: Цуркова Эмма Владимировна
Смерть
16.07.2023