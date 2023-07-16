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Цурков Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1937

Дата смерти

16.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937

Отец: Цурков Иван Игнатьевич

Мать: Цуркова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
29.04.1963

Сын: Цурков Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Цуркова Эмма Владимировна

Рождение ребёнка
16.08.1967

Дочь: Бондарева Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Цуркова Эмма Владимировна

Рождение ребёнка
21.04.1975

Сын: Цурков Максим Юрьевич

Мать ребёнка: Цуркова Эмма Владимировна

Смерть
16.07.2023
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