Кованько Терентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКованько Терентий Григорьевич

Кованько Терентий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кованько Григорий Иванович

Мать: Кованько Евдокия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close