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Горяев Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Горяев Михаил Алексеевич

Мать: Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Горяева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Горяева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев ? Николаевич

Мать ребёнка: Горяева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Горяева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Галина

Смерть
Неизвестно
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