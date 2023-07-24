Горяев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Горяев Михаил Алексеевич
Мать: Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Горяева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горяева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Горяева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев ? Николаевич
Мать ребёнка: Горяева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Горяева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяева Галина
Смерть
Неизвестно