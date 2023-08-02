Кубатиева (Тулатова) Делет-хан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубатиева (Тулатова) Делет-хан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Беслан-Хаджи

Мать: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сажемат

Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фатимат

Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кубатиев Касполат

Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кубатиев Калцыко

Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубатиев Асланбек Касаевич

Смерть
Неизвестно
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