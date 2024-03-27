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Газизуллин Тахир
Газизуллин Тахир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Газизуллин Валиулла
1898 г.р.
Мать
Газизуллина (Муллагалиева) Фаида
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Газизуллин Валиулла
Мать:
Газизуллина Фаида
Смерть
1931
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