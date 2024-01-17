Фон-Бурмейстер (Фон-Буксгевден) Вильгельмина Джулиана Амалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1808
Дата смерти31.12.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1832
Рождение ребёнка
16.06.1833
Рождение ребёнка
19.02.1835
Рождение ребёнка
02.09.1836
Сын: Фон-Бурмейстер Карл Оскар
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)
Рождение ребёнка
27.11.1837
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)
Рождение ребёнка
10.03.1839
Дочь: Фон-Бурмейстер Луиза Йоханна
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)
Рождение ребёнка
09.01.1841
Рождение ребёнка
15.09.1842
Рождение ребёнка
15.01.1845
Дочь: Фон-Штакельберг Оттилия Мария
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)
Рождение ребёнка
05.12.1845
Рождение ребёнка
23.10.1846
Дочь: Фон-Бурмейстер Сесилия Антония
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)
Рождение ребёнка
19.05.1848
Сын: Фон-Бурмейстер Карл Фридрих
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)
Смерть
31.12.1893