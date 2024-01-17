Фон-Бурмейстер (Фон-Буксгевден) Вильгельмина Джулиана Амалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон-Бурмейстер (Фон-Буксгевден) Вильгельмина Джулиана Амалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1808

Дата смерти

31.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1832

Муж: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
16.06.1833

Дочь: Фон-Буксгевден Шарлотта Юлиана Адельхейд

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
19.02.1835

Сын: Фон-Бурмейстер Отто Карл Вильгельм

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
02.09.1836

Сын: Фон-Бурмейстер Карл Оскар

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
27.11.1837

Сын: Фон-Бурмейстер Николай

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
10.03.1839

Дочь: Фон-Бурмейстер Луиза Йоханна

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
09.01.1841

Сын: Фон-Бурмейстер Альберт Конрад

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
15.09.1842

Дочь: Фон-Бурмейстер Матильда Элизабет

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
15.01.1845

Дочь: Фон-Штакельберг Оттилия Мария

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
05.12.1845

Дочь: Фон-Бурмейстер Ида Джулиана Вильгельмина

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
23.10.1846

Дочь: Фон-Бурмейстер Сесилия Антония

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Рождение ребёнка
19.05.1848

Сын: Фон-Бурмейстер Карл Фридрих

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Антон Карлович (Отто Иоганн Рейнхольд)

Смерть
31.12.1893
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