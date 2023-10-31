Бочков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Терехина Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна
Рождение ребёнка
15.04.1929
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкова Федора Михайловна
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна