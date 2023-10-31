Бочков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Терехина Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

Рождение ребёнка
15.04.1929

Сын: Бочков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкова Федора Михайловна

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочков Прохор Михайлович

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Бочкова Степанида Романовна

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