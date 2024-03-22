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Бражник Татьяна

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1785 по 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1784 по 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1785 по 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1807 по 1808

Дочь: Бражник Мотрена Петровна

Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1809 по 1810

Дочь: Бражник Стефания Петровна

Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811

Дочь: Бражник Домникия Петровна

Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бражник Григорий Петрович

Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражник Петр Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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