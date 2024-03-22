Бражник Татьяна
Место рождения
Дата рожденияС 1785 по 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1785 по 1786
Рождение ребёнка
С 1807 по 1808
Дочь: Бражник Мотрена Петровна
Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
С 1809 по 1810
Дочь: Бражник Стефания Петровна
Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811
Дочь: Бражник Домникия Петровна
Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бражник Григорий Петрович
Отец ребёнка: Бражник Петр Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно