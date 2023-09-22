Авдеева Варвара Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Варвара Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Димитрий Димитриев

Мать: не указана

Восприемник
27.11.1916 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 245об дочь Валентина родилась 19.11.1916 г отец Водянов Николай Дмитриев мать Марфа Дмитриева восприемник 2 Сизов Иван Филиппов (дер. Протопопова)
Смерть
Неизвестно
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