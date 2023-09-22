Авдеева Варвара Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдеев Димитрий Димитриев
Восприемник
27.11.1916 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 245об дочь Валентина родилась 19.11.1916 г отец Водянов Николай Дмитриев мать Марфа Дмитриева восприемник 2 Сизов Иван Филиппов (дер. Протопопова)
Смерть
Неизвестно