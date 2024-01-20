(Мартиненко) Евдокия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мартиненко) Евдокия Лукина

(Мартиненко) Евдокия Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1835

Отец: Мартыненко Лука Семенов

Мать: Мартыненко Анна Петрова

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Написание фамилии - Мартыненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 641
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close