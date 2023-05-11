Иванова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: Шевченко Анна Ананиевна

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