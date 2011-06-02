Корнилов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1959

Дата смерти

02.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белебей
Рождение ребёнка
03.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белебей
Смерть
02.06.2011
Причина смерти: Сердечный приступ
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