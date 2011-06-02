Корнилов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1959
Дата смерти02.06.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белебей
Рождение ребёнка
03.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белебей
Смерть
02.06.2011
Причина смерти: Сердечный приступ