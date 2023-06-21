Васюшкин Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюшкин Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васюшкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Васюшкин Федор Ефимович

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васюшкин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Ефимовна

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васюшкин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюшкина Анастасия

Смерть
1927
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