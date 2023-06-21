Васюшкин Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1927
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васюшкин Иван
Рождение ребёнка
24.11.1893
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васюшкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васюшкина Анастасия
Смерть
1927