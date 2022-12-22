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Третьяков Юрий Александрович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

08.12.1955

Дата смерти

22.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1955

Отец: Третьяков Александр Васильевич

Мать: Трохина Лидия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
17.06.1977

Жена: Третьякова Людмила Михайловна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
20.01.1978

Дочь: Куренкова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Третьякова Людмила Михайловна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
20.12.1984

Дочь: Пономарева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Третьякова Людмила Михайловна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Смерть
22.12.2022
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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