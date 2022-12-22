Третьяков Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1955
Дата смерти22.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1955
Бракосочетание
17.06.1977
Рождение ребёнка
20.01.1978
Дочь: Куренкова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Третьякова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
20.12.1984
Дочь: Пономарева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Третьякова Людмила Михайловна
Смерть
22.12.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно