Осипова Алефтина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Алефтина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Осипов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Николай

Смерть
Неизвестно
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