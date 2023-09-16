Осипова Алефтина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Осипов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Николай
Смерть
Неизвестно