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Ратанова Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ратанова Варвара Трифоновна

Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович

Рождение ребёнка
С 1813 по 1824

Сын: Ратанов Данила Трифонович

Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
по МК в 1888 было 75 лет по исповедным ведомостям в 1864 было 40 лет
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ратанова Степанида Трифоновна

Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ратанов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ратанова Матрёна Трифоновна

Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ратанова Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович

Смерть
Неизвестно
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