Ратанова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ратанова Варвара Трифоновна
Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович
Рождение ребёнка
С 1813 по 1824
Сын: Ратанов Данила Трифонович
Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович
Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
по МК в 1888 было 75 лет по исповедным ведомостям в 1864 было 40 лет
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ратанова Степанида Трифоновна
Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ратанова Матрёна Трифоновна
Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ратанова Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Ратанов Трифон Иванович
Смерть
Неизвестно