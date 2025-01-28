Савицкая (Иванова) Яна 25.09.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савицкая (Иванова) Яна

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

25.09.1987

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1987

Отец: Иванов Юрий

Мать: Иванова (Тубелец) Нина

Харьков, Украина
Бракосочетание
25.09.2009

Муж: Савицкий Сергей

Петродворец
Рождение ребёнка
29.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Сергей

Рождение ребёнка
31.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Сергей

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