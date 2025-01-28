Савицкая (Иванова) Яна
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения25.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1987
Отец: Иванов Юрий
Мать: Иванова (Тубелец) Нина
Харьков, Украина
Бракосочетание
25.09.2009
Муж: Савицкий Сергей
Петродворец
Рождение ребёнка
29.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савицкий Сергей
Рождение ребёнка
31.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савицкий Сергей