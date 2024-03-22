Гутова /Гуту/ ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Рождение ребёнка
1830
Дочь: София Афанасиевна
Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Афанасиевна
Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гутов /гуту/ Савва Афанасьевич
Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-100
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гутов /гуту/ Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-100
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно