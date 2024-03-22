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Гутова /Гуту/ ?

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: София Афанасиевна

Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Афанасиевна

Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гутов /гуту/ Савва Афанасьевич

Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-100
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гутов /гуту/ Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Гутов Афанасий Юрьвич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-100
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Афанасий Юрьвич

Смерть
Неизвестно
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