Швырева Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1897 ст.
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
30.07.1900 ст.
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
29.08.1909 ст.
Сын: Швырев Александр Семенович
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно