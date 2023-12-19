Швырева Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырева Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1897 ст.

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1900 ст.

Сын: Швырев Тихон Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.

Сын: Швырев Петр Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.

Сын: Швырев Павел Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.

Сын: Швырев Василий Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Сын: Швырев Исидор Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1909 ст.

Сын: Швырев Александр Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Сын: Швырев Степан Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швырев Семен Егорович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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