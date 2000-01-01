Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мовкаленко Роман
Отец ребёнка: Мовкаленко Макар
Фамилия Мовкаленко определенно имеет украинское происхождение. В основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий) данных далекому предку. Формировалась фамилия ча... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мовкаленко Борис
Отец ребёнка: Мовкаленко Макар
предположительно Томская губерния Николаевская олость д.Кайманакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Гаврила
Отец ребёнка: Мовкаленко Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Семен
Отец ребёнка: Мовкаленко Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Макар
Смерть
1913