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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мовкаленко Роман

Отец ребёнка: Мовкаленко Макар

Фамилия Мовкаленко определенно имеет украинское происхождение. В основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий) данных далекому предку. Формировалась фамилия ча... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Сын: Мовкаленко Борис

Отец ребёнка: Мовкаленко Макар

предположительно Томская губерния Николаевская олость д.Кайманакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Гаврила

Отец ребёнка: Мовкаленко Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Семен

Отец ребёнка: Мовкаленко Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Макар

Смерть
1913
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