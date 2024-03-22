Панкрат Фокин
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Фока Кириллович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Панкратовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Панкратовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Куприян Панкратович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Губарев Андрей Панкратович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Прокофий Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Елисеевна
Смерть
1842