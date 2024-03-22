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Панкрат Фокин

Место рождения

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Фока Кириллович

Мать: не указана

Зименки 2-е, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Панкратовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Панкратовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Куприян Панкратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Губарев Андрей Панкратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Прокофий Панкратович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Елисеевна

Смерть
1842
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