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Макаров Федор Демьянович

Место рождения

Темная Горная, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1891

Отец: Макаров Омельян Ермолаевич

Мать: Макарова Евгения Николаевна

Темная Горная, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Носкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

Рождение ребёнка
19.11.1928

Дочь: Беляева Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Макаров Николай Федорович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

Рождение ребёнка
12.11.1931

Сын: Макаров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Макаров Валентин Федорович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Макарова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Макаров Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна

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