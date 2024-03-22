Макаров Федор Демьянович
Место рождения
Дата рождения08.02.1891
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1891
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Носкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна
Рождение ребёнка
19.11.1928
Дочь: Беляева Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Макаров Николай Федорович
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна
Рождение ребёнка
12.11.1931
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Макаров Валентин Федорович
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Макарова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Макаров Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Макарова Евгения Лавровна