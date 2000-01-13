Быстрова (Виноградова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Виноградова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1928

Дата смерти

08.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1928

Отец: Виноградов Василий Михайлович

Мать: Виноградова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1955

Дочь: Быстрова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1959

Дочь: Быстрова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1965

Дочь: Иванова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.10.1993
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