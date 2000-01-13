Быстрова (Виноградова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1928
Дата смерти08.10.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1928
Рождение ребёнка
21.04.1955
Дочь: Быстрова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1959
Дочь: Быстрова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1965
Дочь: Иванова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.10.1993