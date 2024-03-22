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Скачков Иван Емельянович

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Место рождения

Октябрьское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

21.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Скачков Емельян

Мать: Скачкова Екатерина

Октябрьское, Коломенский, Московская область
Смерть
21.09.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
Скачков Иван Емельянович (1889,Московская обл.,Коломенский р-н,с.Поповка---1937.09.21,Москва,†Бутово) русский, образование: низшее, б/п, промколхоз <Ударник>: рабочий, житель: Московская обл.,Коломенс... Показать все
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