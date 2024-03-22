Скачков Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти21.09.1937
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Скачков Емельян
Мать: Скачкова Екатерина
Смерть
21.09.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
Скачков Иван Емельянович (1889,Московская обл.,Коломенский р-н,с.Поповка---1937.09.21,Москва,†Бутово) русский, образование: низшее, б/п, промколхоз <Ударник>: рабочий, житель: Московская обл.,Коломенс... Показать все