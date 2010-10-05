Птицин Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицин Карл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1924

Дата смерти

05.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924

Отец: Птицын Владимир

Мать: Птицына Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птицына Анна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птицына Анна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.2010
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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