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Harali Павел Андреев

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

22.02.1849

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

Дети

1844 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Harali Андрей Павлов

Мать: Анна

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.01.1836

Жена: Christina

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Christina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.02.1849
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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