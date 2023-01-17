Harali Павел Андреев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти22.02.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Harali Андрей Павлов
Мать: Анна
Бракосочетание
06.01.1836
Жена: Christina
Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1844
Смерть
22.02.1849
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область