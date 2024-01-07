Зеленкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленкин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленкин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленкина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья

Смерть
1933
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