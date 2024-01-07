Зеленкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленкин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленкин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленкина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Зеленкина Лукерья
Смерть
1933