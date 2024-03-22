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Александрович Димитрий Игнатов

Место рождения

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Александрович Игнат Гавриилов

Мать: Екатерина Никитова

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Александрович Надежда Димитриева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.09.1893

Дочь: Александрович Иулитта Димитриева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.04.1896

Сын: Александрович Иван Димитриев

Мать ребёнка: Мария Семенова

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.02.1900

Дочь: Александрович Анна Димитиева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семенова

Смерть
Неизвестно
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