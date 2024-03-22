Александрович Димитрий Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Александрович Игнат Гавриилов
Мать: Екатерина Никитова
Рождение ребёнка
06.10.1884
Дочь: Александрович Надежда Димитриева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
22.09.1893
Дочь: Александрович Иулитта Димитриева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
12.04.1896
Сын: Александрович Иван Димитриев
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
16.02.1900
Дочь: Александрович Анна Димитиева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семенова
Смерть
Неизвестно