Тимина (Жиравова) Алла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1928
Дата смерти26.03.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928
Отец: Жиравов Иван
Мать: Жиравова Васса Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1953
Сын: Тимин Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Тимин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимин Сергей Иванович
Смерть
26.03.1998
Тольятти, Тольятти, Самарская область