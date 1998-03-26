Тимина (Жиравова) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина (Жиравова) Алла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1928

Дата смерти

26.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928

Отец: Жиравов Иван

Мать: Жиравова Васса Петровна

Рождение ребёнка
20.07.1953

Сын: Тимин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Тимин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Тимин Сергей Иванович

Смерть
26.03.1998
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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