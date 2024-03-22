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Гультяев Семён Исаакович

Место рождения

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

11.09.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.

Сын: Гультяев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1885 ст.

Дочь: Гультяева Евгения Семёновна

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.

Сын: Гультяев Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1891 ст.

Сын: Гультяев Захар Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Дарья Алексеевна

Смерть
11.09.1901 ст.
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