Гультяев Семён Исаакович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти11.09.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.
Сын: Гультяев Василий Семёнович
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1885 ст.
Дочь: Гультяева Евгения Семёновна
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1891 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1901 ст.