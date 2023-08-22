Зыков Игнат Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Игнат Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1900

Дата смерти

07.08.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
07.08.1900
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