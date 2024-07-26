Вихарев Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти16.12.1912 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Вихарев Михиаил Хрисанфович
Мать: не указана
Смерть
16.12.1912 ст.
Фонд № 230. Оп.11-6. Д. 1434. Метрические книги церкви с.Сутка Мологского уезда за 1908-1914 годы (о родившихся; о бракосочетавшихся); за 1909-1914 годы (об умерших), стр. 216