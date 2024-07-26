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Вихарев Константин Михайлович

Место рождения

Третьячиха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

16.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Вихарев Михиаил Хрисанфович

Мать: не указана

Третьячиха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.12.1912 ст.
Третьячиха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-6. Д. 1434. Метрические книги церкви с.Сутка Мологского уезда за 1908-1914 годы (о родившихся; о бракосочетавшихся); за 1909-1914 годы (об умерших), стр. 216

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