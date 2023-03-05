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Колоникин Афанасий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Колоникин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Горшкова Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Колоникина Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Колоникин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Колоникина Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колоникин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колоникина Ирина Никитична

Смерть
1944
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