Колоникин Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Колоникин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Горшкова Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Колоникина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Колоникин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Колоникина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колоникин Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944