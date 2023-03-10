Ермаков Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1891
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1891
Отец: Ермаков Павел Матвеевич
Мать: Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Мария Алексеевна
Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва