Ермаков Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1891

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1891

Отец: Ермаков Павел Матвеевич

Мать: Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Мария Алексеевна

Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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