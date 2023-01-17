Шепелева (Веретенникова) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шепелева Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Чемоданова Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Сагайдакова Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Сурманова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тюленева Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783