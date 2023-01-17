Шепелева (Веретенникова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева (Веретенникова) Марфа Андреевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Веретенников (воробьев) Андрей Тихонович

Мать: Веретенникова Акилина Кузьминична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шепелева Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Чемоданова Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Сагайдакова Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сурманова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тюленева Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Шепелев Игнатий Ипатович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Игнатий Ипатович

Смерть
1783
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