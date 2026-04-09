Мелькина (Бронзова) Муза Тимофеевна
женский, родилась 22.06.1925, Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
ОтецБронзов Тимофей Константинович18.01.1893 г.р.
МатьБронзова (Филимонова) Олимпиада Ивановна18.07.1904 ст. г.р.
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Рождение
22.06.1925
Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелькин Николай