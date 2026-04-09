Мелькина (Бронзова) Муза Тимофеевна 22.06.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Мелькина (Бронзова) Муза Тимофеевна

Автор
МЕ
Елкина М.

женский, родилась 22.06.1925, Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Отец
Бронзов Тимофей Константинович18.01.1893 г.р.
Мать
Бронзова (Филимонова) Олимпиада Ивановна18.07.1904 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925

Отец: Бронзов Тимофей Константинович

Мать: Бронзова (Филимонова) Олимпиада Ивановна

Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелькин Николай

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