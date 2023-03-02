Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Салтыков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Салтыков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Салтыков Степан Филиппович

Отец ребёнка: Салтыков Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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