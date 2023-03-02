Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Салтыков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Салтыков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Салтыков Степан Филиппович
Отец ребёнка: Салтыков Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно