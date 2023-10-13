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Гладышев Михаил

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Место рождения

деревня Гора Вологодской обл

Дата рождения

21.11.1921

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921

Отец: Гладышев Геннадий

Мать: Гладышев Александра

деревня Гора Вологодской обл
Рождение ребёнка
09.02.1948

Дочь: Черных Валентина

Мать ребёнка: Гладышева Галина

Рождение ребёнка
18.06.1951

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Гладышева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Гладышева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гладышева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Галина

Смерть
1994
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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