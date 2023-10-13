Гладышев Михаил
Место рождениядеревня Гора Вологодской обл
Дата рождения21.11.1921
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921
Отец: Гладышев Геннадий
Мать: Гладышев Александра
деревня Гора Вологодской обл
Рождение ребёнка
09.02.1948
Дочь: Черных Валентина
Мать ребёнка: Гладышева Галина
Рождение ребёнка
18.06.1951
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Гладышева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Гладышева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гладышева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладышева Галина
Смерть
1994
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область