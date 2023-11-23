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Сонохотский Сергей Григорьев

Место рождения

село Сонохты, Борисоглебского уезда

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Мария Георгиева

село Сонохты, Борисоглебского уезда
Сонохотский Сергей Григорьевич (1787 — ?) Родился в семье пономаря села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда Григория Яковлевича. Исключен из среднего грамматического класса семинари... Показать все
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Сонохотская Агриппина Васильева

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Супруг(-а): Сергей Григорьев Сонохотский
Рождение ребёнка
1824

Сын: Георгий Сергеев

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Константинова Мария Сергеева

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черемовский Василий Сергеев

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Черемовский Иван Сегреев

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Черемовский Иван Сергеевич (1831 — 1866) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. Обучался до среднего отделения семинарии. 24 октября 1853 года высок... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Черемовский (сонохотский), Мл. Георгий Сергеев

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Черемовский Евгений Сергеев

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Черемовский Евгений Сергеевич (1836 — 1877) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. По исключении из высшего отделения Ярославского уездного училища, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонохотский Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Иван Сегреев

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска.
Смерть
Неизвестно
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