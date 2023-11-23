Сонохотский Сергей Григорьев
Место рождениясело Сонохты, Борисоглебского уезда
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Мария Георгиева
село Сонохты, Борисоглебского уезда
Сонохотский Сергей Григорьевич (1787 — ?) Родился в семье пономаря села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда Григория Яковлевича. Исключен из среднего грамматического класса семинари... Показать все
Бракосочетание
30.01.1822
с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Супруг(-а): Сергей Григорьев Сонохотский
Рождение ребёнка
1824
Сын: Георгий Сергеев
Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Константинова Мария Сергеева
Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черемовский Василий Сергеев
Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева
Черемовский Иван Сергеевич (1831 — 1866) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. Обучался до среднего отделения семинарии. 24 октября 1853 года высок... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1836
Сын: Черемовский Евгений Сергеев
Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева
Черемовский Евгений Сергеевич (1836 — 1877) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. По исключении из высшего отделения Ярославского уездного училища, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сонохотский Андрей Сергеев
Мать ребёнка: Сонохотская Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благовещенский Иван Сегреев
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска.
Смерть
Неизвестно