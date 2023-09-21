Трусова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Трусов Иван Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Трусов Иван Иванович

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Иван Иванович

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