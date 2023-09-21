Трусова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Трусов Иван Иванович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Трусов Иван Иванович
Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Иван Иванович